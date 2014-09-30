Новости Беларуси. Дешево и не сердито. В Минском жилом квартале «Магистр» заселили первые арендные дома. Обладателями бюджетных метров стали порядка 200 человек. Это представители сферы образования и культуры. Многоэтажки возвели в этом районе всего за 1,5 года. В 2013 в закладке капсулы принял участие Президент. И вот теперь строительство уже всего комплекса подходит к концу. Сколько стоят арендные квадраты и станет ли такое жилье действительно альтернативой собственному?

Для Виктории эти квадратные метры – уже победа. Артистка балета на днях стала хозяйкой арендной квартиры. Свою жилплощадь показывает нам. Большой зал, кухня, отдельный санузел, лоджия. И все это уже с готовой отделкой. После нескольких лет на съемных квартирах, убеждает девушка, – разница ощутимая.

Виктория Тренкина:

Я жила по-всякому, меня побросало, поэтому существенная разница.

В первом столичном квартале арендного жилья «Магистр» планируют достроить быстро. К 2015 здесь появятся еще 7 домов.

Юрий Трущенко, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска:

Здесь все квартиры одно-двухкомнатные. Цена квартиры площадью 40 кв метров будет составлять 1 200 000 в месяц. Если сравнить цену однокомнатной квартиры 120000-130000 с ценой, которая сегодня на вторичном рынке в 300-400 долларов, то есть с чем сравнивать — экономия очевидна.

Очевидна и динамика стройки арендного жилья. Пока такой вид обеспечения квадратными метрами уступает количеству и приватизированных и съёмных квартир. Но правительство планирует его развивать. Претендуют на коммерческие квартиры прежде всего молодые специалисты. Преподаватели, работники культуры и военнослужащие.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Каждому гражданину может быть предоставлено арендное жилье, однако предпочтение нуждающимся, а нуждающиеся — те, кто дольше простоял в очереди.

Спрос на коммерческое жилье – констатируют чиновники от жилищной политики – высокий. Чтобы его удовлетворить, столичная власть прилагает максимум усилий. Планируется, что количество арендных квадратов, по сравнению с 2014 годом, к 2016 возрастет в пять раз, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.