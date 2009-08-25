В Минском районе сотни участков не нужны владельцам

Местные власти доходят до судов, чтобы заставить хозяев строить собственные дома.

За последние два года в столичном регионе подано 69 исковых заявлений на отчуждение участков, 29 из которых удовлетворены в пользу райисполкомов. Некоторым даёт слабину приостановление действия указа Президента №87 о строительстве дома на земельном участке в течение трёх лет. Однако многие забывают, что иметь гектары и не пользоваться ими – нарушение закона.

Фундамент из овощной тары – это всё, что построили хозяева в Минском районе со времени покупки земли. А с тех пор прошло больше 25 лет. Местные власти начали переписку с владельцами и просили навести порядок на территории. Общение дошло до суда. Но даже после самого гуманного – кроме ящиков и бурьяна на земле ничего не выросло.

– Сегодня сельисполком не ставит задачу изъятия, лишь навести порядок на земле. Мы уговариваем, убеждаем. Вы брали участок, чтобы строиться. Пожалуйста. Огородитесь и посадите сад – вы обязаны. Когда наши убеждения не действуют, только тогда мы обращаемся в суд, – рассказал журналистам СТВ председатель Петришковского сельского совета Александр МЯКИННИК.

Хозяин одного участка потерял больше 30 миллионов белорусских рублей. Именно столько выложил новый владелец петришковских соток сельскому совету. Таких случаев отчуждения частной земли в Минском районе за последние два года – 20. Земля дорожает и по закону участки, отведенные под жилую застройку, пустовать не могут. Тем более желающих построить свой дом за чертой мегаполиса только увеличивается. Кто-то становится в очередь за улучшением жилусловий, а кто-то не ждёт и торгуется на аукционах. Ценники иногда зашкаливают – гектары уходят от 10 миллионов до 300.

Во исполнение указа Президента №64 в Минском районе нарезан не один десяток массивов под коттеджную жилую застройку. При этом уже предоставлено более трёх тысяч участков в столичном регионе под строительство домов. И эти земли должны не просто достаться кому-то, а использоваться по всем законам.