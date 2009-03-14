В Минском районе прошла внедорожная гонка «Коллекция зима-весна»

За руль допускали только участниц женского, но как оказалось не слабого пола. На 8 километров изнурительной трассы дамам отводилось всего 2 часа. Вызов бездорожью бросили экипажи 33 машин.

Она недаром работает в бухгалтерии – Валентина знает как дорога победа, особенно на дороге. И даже муж хоть и по любви, но и не без расчета.

К розовой мечте – победе в гонке – Любовь и Ольга доехать решили на красном авто. И пусть сегодня они пройдут не по «шелковому» пути, но многие в шелковых нарядах.

Для этих женщин автомобиль настолько плотно «въехал» в обиход, что свою жизнь без руля, педалей и сигнала не представляют даже их дети.

Они давно не ищут ремень генератора на талии, а амортизирующую подушку на кровати. И в трех соснах вряд ли заблудятся – в топографических терминах у них полное взаимопонимание.

Оказавшись рядом с такими машинами удержаться и не залезть в пилотскую кабину просто невозможно. В каких условиях гонщики преодолевают изнурительную трассу лично убедилась наша съемочная группа.

На полной скорости в гору, через ямы и деревья. Сегодня эти авто наглядно продемонстрировали за что в народе их называют «танками». А они как известно, грязи не боятся.

Но даже таким лошадиным силам не справиться с заячьими тропами. Сегодня этим джипам было места мало, и неба было мало и земли. Оставались только объезды.

И хоть легких путей дамы не искали, гонка прошла как по маслу. Автомобильному, конечно. Лучший результат – 20 минут. А поврежденный бампер и пара разбитых фар - все минусы соревнования. И ни одного сломанного каблука.