В Минском районе прошла церемония в честь погибшего военного лётчика Николая Михалковича

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Линия Сталина» чествовали погибших во время Великой отечественной войны белорусских лётчиков, сообщили в программе Новости «24 часа».

Их самолёт разбился в небе над Кубанью. Именно там в 1943 они сдерживали натиск врага. Сегодня капсулу с землей с места падения самолёта передали родственникам доселе неизвестных солдат. А в Могилевской области предали земле останки летчика-героя уроженца Лепельского района Николая Пшенко.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Список неизвестных солдат Великой Отечественной войны сегодня стал меньше на 4 имени – в этот раз лётчиков-белорусов, которые защищали небо Краснодарского края. В марте 1943 экипаж бомбардировщика не вернулся с задания. Самолёт подбили немцы. С подбитым крылом он упал на вражеской территории. Но солдаты выжили – их нашли спустя 70 лет.

Александр Шимкив, руководитель поискового отряда «Подвиг»:

Когда мы нашли сам самолёт, начали разрабатывать воронку. Рядом с воронкой, в 20 метрах, мы нашли первых двух лётчиков - они лежали плечом к плечу. Травмы их говорили о том, что они погибли во время падения самолёта. Третий лётчик был дальше от них – в 15 метрах. Вокруг него мы нашли 8 отстрелянных гильз пистолета. Он, видно, вытащил своих погибших товарищей и отбивался до последнего, сколько у него было патронов.

Тот бомбардировщик, с белорусами на борту, для военных лет был медлительный. Может быть, поэтому он так трагически завершил полёт, который по ощущениям родственников длился с 1943 по 2014 год. Всё это время старший сержант Николай Михалкович считался пропавшим без вести. Искали родные – безрезультатно.

Вернулись на родину и останки солдата Николая Пшенко. В начале войны ему было 25, а с полей сражения солдата ждала мама. Теперь он похоронен рядом с ней. Ещё трое найденных – уроженцы Витебщины, Могилёвщины и Минской области. Все они солдаты из тогдашнего 316 авиационного полка. «Этим солдатам повезло», - говорят в поисково-спасательном отряде. Со времён войны пропавшими без вести на территории всего бывшего Союза – на море и на суше - остаются тысячи лётчиков.

Арсений Критский, руководитель международного общественно-патриотического проекта «Морское братство – нерушимо!»:

Очень много самолётов лежат на дне. Вместе со своими экипажами гибли и лежат на дне Баренцева моря, Чёрного моря. Этим повезло, и мы нашли их останки, потому что они дотянули до берега. И сегодня эти имена вернулись.

Поисково-спасательный из Геленджика специально для этого приехал в Беларусь, за которую, в том числе, и эти четверо солдат отдали свою жизнь. На сегодняшний день найдены 135 самолётов, установлены имена 72 погибших героев.