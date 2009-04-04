В Минском районе посадили зелёные насаждения

Молодые активисты начали капитальный ремонт парка отдыха в деревне Щёмыслица под Минском.

Благоустройством населённых пунктов столичного региона молодёжь, военные и школьники занимаются в рамках года Родной земли. Сегодня волонтёры приведут в порядок братскую могилу времён Великой Отечественной и помогут в строительстве церкви.

- У нас проходит месячник по благоустройству – это старт нашей молодёжной трудовой акции, - рассказала телеканалу СТВ Оксана Сороко, второй секретарь минского райкома БРСМ. - В следующие выходные мы будем красить забор на территории Ждановичского сельсовета, а также есть другие объекты, где мы будем проводить субботники.

