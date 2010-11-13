В минском пятизвездочном отеле санслужба запретила реализацию салатов и мясных продуктов

Сотрудники городской санэпидемслужбы в октябре проверили 18 объектов общественного питания. И только два из них не вызвали претензий. На остальных отмечены либо неудовлетворительное содержание прилегающей территории, фасадов и входных групп, либо недостаточная обеспеченность технологическим оборудованием, либо использование кухонной и столовой посуды с дефектами.

Почти 40 процентов объектов требовали ремонта, например закусочная «Домино Пицца», ресторан «Касбар» и другие. В 22 процентах случаев не соблюдались условия хранения и реализации пищевых продуктов. В черный список попали кафе Pizza.by, «Астара», «Домино Пицца». В кафе «Новоира», «Астара» и других общепитовских точках использовали продукты с истекшим сроком годности или вообще без маркировочных ярлыков и документов, удостоверяющих качество и безопасность. У части персонала отсутствовали санитарные книжки, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Из­-за выявленных нарушений была запрещена реализация салатов и мясных продуктов сомнительного качества в кафе «Новоира», «Астара» и… даже в престижнейшем пятизвездном отеле «Европа».

В адрес руководства 11 субъектов хозяйствования направлены предписания по устранению недостатков. На общую сумму более 10 миллионов рублей оштрафованы одно юридическое и 13 должностных лиц. В отношении трех руководителей предприятий начат административный процесс, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».