Прямой эфир

В минском парке Горького можно бесплатно полюбоваться на звезды и галактики

30 апреля 2011 04:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На открытой площадке возле планетария появился огромный телескоп.

Полюбоваться звездным небом пока можно только по пятницам и субботам с 20.00 до 22.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ну а всем любителям космоса устройство презентуют в Международный день астрономии, 7 мая.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Совсем недавно мы приобрели такой замечательный аппарат, с помощью которого можно вести полноценные вечерние и ночные наблюдения за звездным небом. Совершенно бесплатно можно понаблюдать за планетами, луной, яркими галактиками.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 апреля 2011 17:38

30 апреля Центральный ботанический сад в Минске откроет новый сезон

29 апреля 2011 17:05

Погода в Беларуси. В первой половине следующей недели ночью ожидаются заморозки до минус 2

29 апреля 2011 13:05

С 1 мая стоимость проезда в пригородном транспорте для белорусских пенсионеров снижается на 50%