В минском парке Горького можно бесплатно полюбоваться на звезды и галактики

На открытой площадке возле планетария появился огромный телескоп.

Полюбоваться звездным небом пока можно только по пятницам и субботам с 20.00 до 22.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ну а всем любителям космоса устройство презентуют в Международный день астрономии, 7 мая.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Совсем недавно мы приобрели такой замечательный аппарат, с помощью которого можно вести полноценные вечерние и ночные наблюдения за звездным небом. Совершенно бесплатно можно понаблюдать за планетами, луной, яркими галактиками.