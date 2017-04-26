В минском парке Дружбы народов возложили цветы к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы»

Новости Беларуси. Более двух тысяч человек собрались 26 апреля в парке Дружбы народов в Минске. Они возложили цветы к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Татьяна Чеботарь, фельдшер-лаборант: Главврач вызвала в кабинет и сказала: «Вы одели белые халаты, нужно исполнить долг перед своей Родиной». Вот мы и поехали в командировку в Брагин. Находились там 2 недели с 18 мая, обследовали население. Совершенно никто ничего не понимал. Мы сами не понимали.

Сергей Шалькевич, заместитель председателя общественного объединения «Ветераны Чернобыля»:

Страшно было всем, тем более не спрячешься ни за какой угол, это не свист пуль, потому что он и сверху, и снизу, и сбоку. Когда, я помню, мы приехали на станцию, это действительно не сказка, мы стоим возле машин, нам говорят: «Ребята, чего вы здесь стоите? 15 метров за угол встаньте, там в десятки раз ниже уровень радиации».