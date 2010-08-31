В минском микрорайоне Михалово торжественная линейка совпала с новосельем

Уже завтра за парты здесь сядут 850 учеников.

Школу построили быстро, по типовому белорусскому проекту. Детей ждут уютные классы, современные спортивные и гимнастические залы. Одна из особенностей — создание безбарьерной среды — учиться наравне со всеми смогут инвалиды-колясочники.

Главный же принцип в воспитательном процессе — сотрудничество, творчество и поиск. Особое внимание здесь уделят правоведению и истории.

Олег Жук, директор средней образовательной школы №26 Минска:

Этого момента ждали все жители микрорайона, потому что некоторые родители детей возили очень далеко, за час-полтора выходили из дома. А здесь позитивное настроение уже появляется, когда подходишь к школе. Будем эту традицию продолжать.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Стратегия, которую определил глава государства — комплексное развитие территорий — реально выполняется. На 2011 год мы запланировали ввод ещё трёх общеобразовательных школ: в Каменной горке и Масюковщине, и семи детских садов. И это здорово.