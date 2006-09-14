В минском метрополитене появится новый эскалатор

Его установят на пересадочном узле между станциями "Октябрьская" и "Купаловская". Чтобы упростить движение в "час-пик" вместо трёх лент эскалатора будут работать четыре.

Четверть века три ленты эскалатора в работе. С тех пор пассажиропоток увеличился. Четыре года назад назрел вопрос пересадочного узла.

"Учитывая пассажиропотоки в настоящее время, пересадочный узел работает без резерва. Если выйдет из стоя одна лента эскалатора, то нет возможности обеспечить пропускную способность в час-пик. Все три ленты эскалатора работают сегодня в рабочем режиме", - сообщил начальник дирекции по строительству Минского метрополитена Василий Жибуль.

С первого сентября метрополитен перешел на летний график. Теперь время ожидания поезда сократилось на одну минуту и задействованы все 17 составов.

На данный момент белорусские специалисты остановились на выборе эскалатора украинского вагоностроительного завода. В конце года объявят тендер и выберут поставщика. А к реконструкции пересадочного узла "Октябрьская" - "Купаловская" приступят не раньше второй половины будущего года.