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В Минском метрополитене - иностранные ревизоры

14 августа 2008 14:05
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Специалисты 13 метрополитенов стран Содружества обсуждают проблемы обеспечения безопасности движения поездов и перевозки пассажиров. Опытом работы в этом направлении делятся представители ревизорского аппарата метрополитенов, отвечающие за техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Подобная учёба специалистов подземного транспорта, проходит раз в два года под эгидой Международной ассоциации метро. Эта общественная организация появилась в СНГ в 1992 году. В середине 90-х во многом благодаря её деятельности были восстановлены профессиональные связи между метрополитенами бывших республик СССР.
# общество

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