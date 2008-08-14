В Минском метрополитене - иностранные ревизоры

Специалисты 13 метрополитенов стран Содружества обсуждают проблемы обеспечения безопасности движения поездов и перевозки пассажиров. Опытом работы в этом направлении делятся представители ревизорского аппарата метрополитенов, отвечающие за техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Подобная учёба специалистов подземного транспорта, проходит раз в два года под эгидой Международной ассоциации метро. Эта общественная организация появилась в СНГ в 1992 году. В середине 90-х во многом благодаря её деятельности были восстановлены профессиональные связи между метрополитенами бывших республик СССР.