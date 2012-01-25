В минском Дворце детей и молодежи наградили победителей конкурса «Энергомарафон»

Нестандартные формулы энергосбережения предложил творческий тандем студентов и педагогов. Молодые инновационные проекты нашли признание не только у членов жюри тематического конкурса, но и у мэтров энергетической отрасли.



Дипломы лидерам номинаций вручили во Дворце детей и молодежи. А для того, чтобы отстоять статус победителя «Энергомарафона», конкурсанты обратились не только к достижениям науки, но и к инновационным разработкам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Александр Пташка, победитель городского конкурса «Энергомарафон»:

Я выступал в народном костюме.

С душой выступали, для людей. Чтобы они поняли и начали экономить.



Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Мингорисполкома:

Конкурс проходит в шести номинациях. Это и художественное творчество, и агитационные бригады, и разработка каких-то мероприятий, экономическая оценка каких-то ситуаций и на городском уровне, и на уровне предприятий.