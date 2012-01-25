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В минском Дворце детей и молодежи наградили победителей конкурса «Энергомарафон»

25 января 2012 17:57
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Нестандартные формулы энергосбережения предложил творческий тандем студентов и педагогов. Молодые инновационные проекты нашли признание не только у членов жюри тематического конкурса, но и у мэтров энергетической отрасли.

Дипломы лидерам номинаций вручили во Дворце детей и молодежи. А для того, чтобы отстоять статус победителя «Энергомарафона», конкурсанты обратились не только к достижениям науки, но и к инновационным разработкам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Пташка, победитель городского конкурса «Энергомарафон»:
Я выступал в народном костюме.
С душой выступали, для людей. Чтобы они поняли и начали экономить.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Мингорисполкома:
Конкурс проходит в шести номинациях. Это и художественное творчество, и агитационные бригады, и разработка каких-то мероприятий, экономическая оценка каких-то ситуаций и на городском уровне, и на уровне предприятий.

# общество

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