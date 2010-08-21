В минском цирке-шапито будут выступать крокодилы с вживленными в кожу электронными чипами

Крокодилье спокойствие! Именно так может с уверенностью сказать потомственный дрессировщик Антонио Коцка, который за день до премьеры в столичном цирке-шапито представил своих зубастых артистов прессе.

На манеж выйдут 5 крокодилов, самый маленький из которых весит больше 100 килограммов. В кожу каждого из них вживлен электронный чип.

Журналистов уверили: хищники находятся под гипнозом и публике ничего не угрожает. Хотя, наиболее впечатлительным зрителям рекомендуется воздержаться от посещения шоу.

Серж Бондарчук, главный режиссер Белгосцирка:

Был казус, когда мы работали с Антонио: на первом ряду сидели солдаты и сидели маленькие дети. Когда крокодил подошел и открыл пасть, солдаты перепрыгнули на третий ряд, а маленькие дети остались сидеть.