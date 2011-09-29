В Минском центре океанографии прошел День «морских» уроков

«У штурвала» – известные белорусские полярники, капитаны, ученые и преподаватели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Борис Розин, тренер, преподаватель детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам спорта ДОСААФ:
Все модели – обладатели золотых медалей чемпионатов мира и Европы по настольному моделированию.
В морскую тематику дети окунулись с большим удовольствием.
Посетители Минского центра океанографии:
Я увидел очень много кораблей, подводных лодок. Я ими немного интересуюсь. В будущем хочу стать моряком.
Тут полностью атмосфера моря. Настоящий морской день.
В праздник приятным сюрпризом для центра стал подарок – белорусский флаг, который первым белорусские полярники установили на Южном полюсе.