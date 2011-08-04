В минской школе № 158 установили тумбочки с массажными ковриками для обучения детей стоя

К этому учебному заведению уделяется повышенное внимание. Ведь с 1 сентября учиться здесь будут уже гимназисты.

Сегодня весь коллектив будущей гимназии как будто отвечает у доски. Их главная задача — получить 10 баллов, то есть самую высокую оценку комиссии.

Экскурсию начали с кабинетов, в каждом из которых был сделан косметический ремонт. Там же и познакомились с ноу-хау. Школа № 158 стала первым его обладателем. В начальных классах установили конторки с массажными ковриками для обучения детей стоя. Такие тумбочки прописаны по санитарным правилам и нормам.

Ирина Даненкова, директор школы № 158:

В связи с тем, что каждый второй ребенок страдает сколиозом, еще в древности были придуманы конторки-тумбочки при обучении стоя. Ребенок имеет право во время урока встать, если он устал, подойти к конторке и уже выполнять задания стоя.

Как заботятся о здоровье детей в школах, проверяет представитель Центра гигиены и эпидемиологии.

Елена Борисевич, заведующая отделением гигиены детей и подростков Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района:

В этой школе мы видим новое оборудование — парокомбикомат. Оно позволяет осуществлять диетическое питание детей. В ходе работы мы проверяем работу холодильного оборудования. Здесь все соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Экзамен для преподавателей предусмотрел и вопросы по безопасности детей. В поле зрения комиссии попало соблюдение этих норм во время обучения. Проверяют все — крепление оборудования в спортзалах, исправность техники в мастерских и условия хранения реактивов в кабинете химии.

Всего на текущий и капитальный ремонт учреждений образования столицы в нынешнем году выделено почти 90 миллиардов рублей. Большая часть средств уже освоена. Школы должны быть полностью готовы до 25 августа.

К 1 сентября в Минске откроются две школы-новостройки. Столичные школы получают первые паспорта готовности. Специальные комиссии с особой тщательностью проверяют учебные заведения.