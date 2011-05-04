В минской Ратуше прошел торжественный прием для ветеранов

Кроме того, в рамках Программы социального развития до 2015 предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсиям. В текущем году на эти цели из средств городского бюджета выделено 8 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Галина Гриб, начальник Управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Все льготы и все выплаты ветераны получают. И плюс Мингорисполком делает доплаты к пенсиям. Также отдых. На сегодня 40 человек уже прошли курс реабилитации.