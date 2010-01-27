В Минской ратуше подвели творческие итоги 2009 года

Творческие итоги года оказались рекордно успешными. Сотни концертов, премьеры на театральных подмостках, возрожденные фестивали и новые конкурсные программы.

Вспоминали и новый драматический театр, и библиотеку в молодом районе Брилевичи. Планы на 2010 не менее амбициозны: возвращение клоунов, акробатов и дрессированных животных на арену цирка.

Кроме того, юридический адрес получат музей истории Минска и галерея Михаила Савицкого.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Этот год был для нас довольно успешным — нам есть, чем гордиться. Мы должны поднять мероприятия, которые проводятся, на качественно новый уровень, поскольку 2010 год объявлен годом качества.