В минской ратуше чествовали лучших школьников столицы

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов вручил премии 50 учащимся.

<Слова имеют душу> - так считает ученик одиннадцатого класса столичной гимназии №1 имени Франциска Скорины Владислав Порицкий.

Уже третий год талантливый школьник становится обладателем дипломов первой степени республиканских олимпиад по русскому языку.

Кроме того, Владислав играет на пианино и сочиняет собственные музыкальные произведения. Для младших школьников - он пример. Для педагогов и родителей - гордость. Специалисты столичного комитета по образованию отмечают, что имидж общеобразовательных учреждений Минска растет. В прошлом году 72% выпускников школ стали студентами вузов. Столица лидирует по числу призовых мест, завоеванных на республиканских и международных олимпиадах (135 дипломов).

Педагоги надеются, что с каждым годом число подрастающих талантов в Беларуси будет еще больше.