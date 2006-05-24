В минской ратуше чествовали лучших школьников столицы

<Слова имеют душу> - так считает ученик одиннадцатого класса столичной гимназии №1 имени Франциска Скорины Владислав Порицкий.
Уже третий год талантливый школьник становится обладателем дипломов первой степени республиканских олимпиад по русскому языку.
Кроме того, Владислав играет на пианино и сочиняет собственные музыкальные произведения. Для младших школьников - он пример. Для педагогов и родителей - гордость. Специалисты столичного комитета по образованию отмечают, что имидж общеобразовательных учреждений Минска растет. В прошлом году 72% выпускников школ стали студентами вузов. Столица лидирует по числу призовых мест, завоеванных на республиканских и международных олимпиадах (135 дипломов).
Педагоги надеются, что с каждым годом число подрастающих талантов в Беларуси будет еще больше.