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В минской ратуше чествовали лучших школьников столицы

24 мая 2006 07:55
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Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов вручил премии 50 учащимся.

<Слова имеют  душу> - так считает ученик одиннадцатого класса  столичной гимназии  №1 имени Франциска Скорины  Владислав Порицкий. 
Уже  третий год  талантливый школьник становится обладателем дипломов первой степени республиканских олимпиад  по русскому  языку.

Кроме того, Владислав играет  на пианино и сочиняет собственные  музыкальные произведения. Для младших  школьников - он пример. Для педагогов и родителей - гордость. Специалисты столичного комитета по образованию  отмечают, что имидж  общеобразовательных  учреждений Минска растет. В прошлом году 72% выпускников школ стали студентами вузов. Столица лидирует по числу призовых мест, завоеванных  на  республиканских и международных олимпиадах (135 дипломов).

Педагоги надеются, что с каждым годом число подрастающих талантов в Беларуси  будет еще больше.

# общество

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