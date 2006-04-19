В Минской областной библиотеке имени Пушкина появится уголок Китая

Фонды библиотеки пополнились на 100 книг, учебных пособий и журналов на русском и китайском языках. Эту литературу 18 апреля передали библиотеке сотрудники посольства КНР.Вручать подарки приехала супруга посла КНР в нашей стране Дай Юнь. Книга, как известно, лучший подарок. Тем более книга о Китае. Интерес к этой стране в Беларуси постоянно растет. Для важного гостя сотрудники библиотеки организовали своеобразную экскурсию. И пообещали уже в ближайшее время открыть уголок Китая. В сентябре ученики трех столичных школ приступят к изучению китайского языка. Пополнить багаж знаний они смогут и в библиотеке имени Пушкина.