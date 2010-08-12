В Минской области уже третий год за штурвалом комбайна работает представительница прекрасного пола

Профессией она овладела благодаря мужу. И сейчас семейный тандем – среди лучших в хозяйстве.

Улыбка с ее лица не сходит. Поле — точно ее стихия. Хотя еще несколько лет назад Нелла Лукашевич и подумать не могла, что сядет за штурвал «полевого гиганта». Да и сейчас признается: женщина-комбайнер — результат идейной натуры мужа.

Нелла Лукашевич, комбайнер сельхозпредприятия «ОМС-Агро» Борисовского района:

Муж учил. Я сразу к нему пошла помощником: брал в поле, работали целый день — объяснял.

Строгий учитель ученицей доволен. И вот уже третий сезон и дома, и в поле они вместе. Хотя отношения — деловые. Работу и быт супруги не смешивают. А по-другому и нельзя.

Сергей Лукашевич, старший комбайнер сельхозпредприятия «ОМС-Агро» Борисовского района:

Подсказываю, конечно, мелочи какие-то. Если ссориться будем, работа не будет идти у нас. Если не ссоримся — работа идет.

Ее имя с латинского переводится «строгая, вспыльчивая». На самом деле Нелла Николаевна — душа коллектива.

Сергей Яковец, главный агроном сельхозпредприятия «ОМС-Агро» Борисовского района:

Она, как комбайнер, себя хорошо зарекомендовала. Не первый сезон принимает участие в уборке — опыт имеется, неплохой опыт за плечами. С мужем, притом, у них спаренный коллектив. Что я могу сказать — хороший человек.

А в этом году семейный дуэт наградили. Новым комбайном. За старание и добросовестность.