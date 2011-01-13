В Минской области устроили праздник «Колядные цари», который входит в Список нематериального культурного наследия человечества

Этот народный обряд зародился в XVIII веке, но сохранился только в деревне Семежево. В нем участвуют только молодые мужчины и юноши, которых и называют царями. Этот обряд входит в Список нематериального культурного наследия человечества.

Иван Мацкевич эти слова не забудет никогда. В начале 50-ых он был одним из семежевских царей. Играл главного – царя Максимилиана. То время помнит, как сейчас.

Сегодня первый парень на деревне – электромантер Дмитрий. То, что он в свои 38 станет царем, не ожидал. Но местные жители так решили. За его фактурную внешность и юмор.

В празднике «Колядные цари», который проходит в деревне Семежево Копыльского района в ночь с 13 на 14 января, участвует семеро царей. У каждого из них своя роль. Но все, как один, в белых костюмах. На груди крест-накрест повязан пояс с геометрическим орнаментом. Потом выстраиваются по росту. Командует царским строем лекарь.

И вот таким дружным строем они заходят в каждый дом. Там ряженых царей встречают хлебом-солью.

Дмитрий Базылевич:

Это для гостинцев, которые люди дают.

В деревне Семежево все, от мала до велика, ждут этого праздника. Песни, танцы, шутки-прибаутки – гуляют до утра. Сил поднабраться можно вот здесь – в щедрый вечер стол ломится от различных лакомств.

Семежево – деревня большая. Колядовать начинают с обеда. И так ежегодно в канун Старого Нового года уже не одну сотню лет

По местной легенде обряд появился в XVIII веке, когда недалеко от Семежева стояла царская армия. Солдаты и офицеры ходили по домам, поздравляя хозяев, пели, танцевали. Когда отряд ушел из деревни, традицию переняла местная молодежь.

Очень долго про обряд знали только в Копыльском районе. Теперь он прославился на весь мир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2009 году белорусский обряд «Колядные цари» занесен в Список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. А недавно коллективу присуждена специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Николай Кулик,председатель сельского исполнительного комитета д. Семежево Копыльского района:

Этот обряд, как своеобразная реклама для нас и для нашей местности.

Колядовщики еще до поздней ночи будут гулять и ходить по домам. Иван Мацкевич на праздник не пошел. Говорит, свое отгулял. Про любимую традицию молодости он посмотрит по телевизору и вспомнит, как это было.