В Минской области стартовала пробная перепись населения

До глобального пересчета граждан страны еще два года, но 10 октября в Молодечненском районе своеобразная репетиция компании.

Там открылись счетные участки, а переписчики двинулись к гражданам, захватив саквояжи с анкетами. Акция продлится с 10 по 20 октября. За это время будут отработаны организационные вопросы, методология и технология обработки информации.

Через два года белорусы узнают сколько их. "Перепись-2009" будет второй по счету компанией в истории независимой Беларуси. Она должна полностью соответствовать международным стандартам. Подготовка к ней требует минимум двух лет. Новую программу решили опробовать в Молодечненском районе. Поскольку основные демографические характеристики региона близки социально-экономическим характеристикам государства в целом. Не случайно выбрано время для предварительной переписи.

Основная задача предстоящей переписи - получить максимально объективные данные. Для этого потребуется как минимум 20 миллиардов рублей и армия переписчиков в 40 тысяч человек. Погрешность результатов обещают не выше одной тысячной доли процента. Но сегодня главный вопрос не "сколько", а "как"? Цель предварительной акции - отработать механизмы переписи и устранить ошибки.

В анкетном опросе теперь усилены акценты по занятости и миграции населения. В числе технических новшеств - работа стационарных переписных участков. Они для людей, которые по каким-либо причинам не захотят принять переписчиков у себя дома.

Перепись населения - это одно из сложнейших статистических исследований. Полученные данные кроме прогнозирования численности, позволят правительству выработать эффективную социально-экономическую политику. Именно эта информация ляжет в основу будущего страны.