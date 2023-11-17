В Минской области прошёл этап школьной олимпиады по финансовой грамотности

Новости Беларуси. Областной этап олимпиады по финансовой грамотности собрал порядка 70 учеников школ со всего центрального региона страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юноши и девушки ответили на 30 открытых вопросов: о наличных деньгах, сбережениях, кредитах, цифровом банкинге и налогах. Были также задания на финансовые расчеты и вычеты.

Иван Козыра, ученик средней школы № 1 Воложина:

Самым сложным заданием на олимпиаде было, как мне кажется, по теоретической части: «Имеет ли право банк изменить в одностороннем порядке ставку, если это не определено договором?» Я выбрал вариант, где он имеет право. Готовлюсь я со своей учительницей по математике. Также я посещаю Единый портал по финансовой грамотности. Там я читал статьи, проходил разные тесты. На сайте есть много полезной информации.

Виктория Татаржин, ученица Долгиновской средней школы Вилейского района:

Олимпиада в принципе прошла достаточно легко. Особенно если учесть, что я много чего знала и готовилась к этим заданиям. Также необходимо было морально настроиться к этой олимпиаде. Самой сложной темой, пожалуй, было страхование, а самой интересной – финансовая математика. Готовиться я начала еще с прошлого года. Изучала разные источники информации: сайты налоговых, Национального банка, Министерства финансов.

Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования:

Сначала был школьный этап, который проходили более 3 500 учащихся Минской области. Сегодня приехали лучшие из лучших. Олимпиаду в свое время инициировал Национальный банк Республики Беларусь вместе с Министерством финансов. На протяжении уже нескольких лет мы проводим олимпиаду финансовой грамотности.