В Минской области проходит акция «Белая Русь» – детям Донбасса»

Благотворительная акция «Белая Русь» – детям Донбасса» набирает обороты в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Пуховичском районе она объединила уже порядка 15 первичных организаций общественного объединения.

Это возможность привнести хоть немного радости в жизни ребят, которые своими глазами видели военные действия. Белорусы всегда готовы помочь им в трудную минуту. Те, кто присоединился к доброму делу, собирают одежду игрушки, книги и другие необходимые вещи. Кроме того, можно помочь финансово. Участие в акции может принять каждый. К слову, объединение «Белая Русь» уже не впервые поддерживает детей из Донбасса.

Юлия Андрианова, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» детского сада № 2 Марьиной Горки: Мы показали единство нашего детского сада, то есть родители и воспитанники, и сотрудники вместе собирали продуктовые, канцелярские наборы, памперсы.

Юлия Китаева, председатель Пуховичской районной организации РОО «Белая Русь»:

Помимо акции «Белая Русь» – детям Донбасса», активисты Пуховичской районной организации будут принимать участие в марафоне «Наши дети» – мы отвезем подарочки в дубровский детский приют. Мы поздравим деток-инвалидов в этом году и, конечно же, на рождественские праздники у нас есть ветераны в районе, и мы их поздравим.

Всего в Пуховичском районе в благотворительной акции примут участие 86 первичных организаций «Белой Руси». А это более 1 000 человек. Продлится добрый марафон до 15 января. После все собранное отвезут на Донбасс.