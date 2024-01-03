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В Минской области проходит акция «Белая Русь» – детям Донбасса»

03 января 2024 17:36
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Благотворительная акция «Белая Русь» – детям Донбасса» набирает обороты в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Пуховичском районе она объединила уже порядка 15 первичных организаций общественного объединения.

В Минской области проходит акция «Белая Русь» – детям Донбасса»-1

Это возможность привнести хоть немного радости в жизни ребят, которые своими глазами видели военные действия. Белорусы всегда готовы помочь им в трудную минуту. Те, кто присоединился к доброму делу, собирают одежду игрушки, книги и другие необходимые вещи. Кроме того, можно помочь финансово. Участие в акции может принять каждый. К слову, объединение «Белая Русь» уже не впервые поддерживает детей из Донбасса.

В Минской области проходит акция «Белая Русь» – детям Донбасса»-4

Юлия Андрианова, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» детского сада № 2 Марьиной Горки:
Мы показали единство нашего детского сада, то есть родители и воспитанники, и сотрудники вместе собирали продуктовые, канцелярские наборы, памперсы.

В Минской области проходит акция «Белая Русь» – детям Донбасса»-7

Юлия Китаева, председатель Пуховичской районной организации РОО «Белая Русь»:
Помимо акции «Белая Русь» – детям Донбасса», активисты Пуховичской районной организации будут принимать участие в марафоне «Наши дети» – мы отвезем подарочки в дубровский детский приют. Мы поздравим деток-инвалидов в этом году и, конечно же, на рождественские праздники у нас есть ветераны в районе, и мы их поздравим.

Всего в Пуховичском районе в благотворительной акции примут участие 86 первичных организаций «Белой Руси». А это более 1 000 человек. Продлится добрый марафон до 15 января. После все собранное отвезут на Донбасс.

# Благотворительная акция # общество

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