В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров

Новости Беларуси. В Минской области приступили к посадке картофеля. Первыми начали работу аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под эту культуру в центральном регионе отведено почти 6 500 гектаров.

Завершают и сев яровых зерновых. В нескольких районах с ним уже справились. Среди них – Клецкий, Копыльский, Любанский, Стародорожский. Темпы сдерживает погода.