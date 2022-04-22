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В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров

22 апреля 2022 14:44
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Новости Беларуси. В Минской области приступили к посадке картофеля. Первыми начали работу аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под эту культуру в центральном регионе отведено почти 6 500 гектаров.

В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров-1

Завершают и сев яровых зерновых. В нескольких районах с ним уже справились. Среди них – Клецкий, Копыльский, Любанский, Стародорожский. Темпы сдерживает погода.

В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров-4

В четырех районах приступили и к севу кукурузы. Общий план в центральном регионе – свыше 280 тысяч гектаров.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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