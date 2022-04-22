В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров

Новости Беларуси. В Минской области приступили к посадке картофеля. Первыми начали работу аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под эту культуру в центральном регионе отведено почти 6 500 гектаров.
Новости Беларуси. В Минской области приступили к посадке картофеля. Первыми начали работу аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под эту культуру в центральном регионе отведено почти 6 500 гектаров.
Завершают и сев яровых зерновых. В нескольких районах с ним уже справились. Среди них – Клецкий, Копыльский, Любанский, Стародорожский. Темпы сдерживает погода.
В четырех районах приступили и к севу кукурузы. Общий план в центральном регионе – свыше 280 тысяч гектаров.