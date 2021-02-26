В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области посадят 25 миллионов деревьев, в основном хвойные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лесничества ежегодно заполняют пустующие места, а также территории, попавшие под вырубку.

В 2021 году почти не было негативных природных факторов, которые могли значительно повредить массивы. Поэтому для весенней посадки и посева отведено меньше площадей, чем обычно – всего около 5 тысяч гектаров.