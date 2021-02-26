В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?
Новости Беларуси. В лесхозах Минской области посадят 25 миллионов деревьев, в основном хвойные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лесничества ежегодно заполняют пустующие места, а также территории, попавшие под вырубку.
В 2021 году почти не было негативных природных факторов, которые могли значительно повредить массивы. Поэтому для весенней посадки и посева отведено меньше площадей, чем обычно – всего около 5 тысяч гектаров.
Так, в Негорельском учебно-опытном лесхозе появятся 400 молодых деревьев. Уже в марте сюда приедут студенты технического университета, которые также примут участие в посадке.
Екатерина Волохович, инженер по лесовосстановлению Негорельского учебно-опытного лесхоза:
Лесокультурный фонд Негорельского учебно-опытного лесхоза составляет 104 гектара. Из этих 104 гектаров 90 гектаров мы планируем засадить лесными культурами. В качестве посадочного материала мы будем использовать сеянцы и саженцы из нашего питомника.
Мы стараемся создавать большинство лесных культур смешанных, поэтому в качестве основных лесообразующих пород мы используем сосну, ель, березу. Также у нас имеется примесь липы, клена, ясеня.
Активнее всего обновлять лес планируют в Логойском, Любанском и Борисовском лесхозах.