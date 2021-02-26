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В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?

26 февраля 2021 15:11
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Новости Беларуси. В лесхозах Минской области посадят 25 миллионов деревьев, в основном хвойные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лесничества ежегодно заполняют пустующие места, а также территории, попавшие под вырубку.

В 2021 году почти не было негативных природных факторов, которые могли значительно повредить массивы. Поэтому для весенней посадки и посева отведено меньше площадей, чем обычно – всего около 5 тысяч гектаров.

В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?-1

Так, в Негорельском учебно-опытном лесхозе появятся 400 молодых деревьев. Уже в марте сюда приедут студенты технического университета, которые также примут участие в посадке.

В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?-4

Екатерина Волохович, инженер по лесовосстановлению Негорельского учебно-опытного лесхоза:
Лесокультурный фонд Негорельского учебно-опытного лесхоза составляет 104 гектара. Из этих 104 гектаров 90 гектаров мы планируем засадить лесными культурами. В качестве посадочного материала мы будем использовать сеянцы и саженцы из нашего питомника.

Мы стараемся создавать большинство лесных культур смешанных, поэтому в качестве основных лесообразующих пород мы используем сосну, ель, березу. Также у нас имеется примесь липы, клена, ясеня.

В Минской области посадят 25 млн деревьев. Какие именно появятся на пустующих территориях?-7

Активнее всего обновлять лес планируют в Логойском, Любанском и Борисовском лесхозах.

# Государственная лесная политика # общество # Екатерина Волохович # Фотофакт

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