В Минской области определился первый водитель-трёхтысячник

И очередная победа на хлебной ниве. Первым молодым водителем-трехтысячником в Минской области стал Андрей Алексейчик, представитель сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве 12 лет. И именно жатву всегда ждет с нетерпением. Ведь это результат всей годовой работы. Андрей прекрасно понимает, что от того, как слаженно пройдет кампания, зависит вес хлебного каравая. Сам водитель признается, несмотря на занятость, семья – это главная ценность. Поэтому все свободное время проводит с супругой и детьми. Предпочитает активный образ жизни: занимается спортом, а еще любит путешествовать.