В Минской области обновят почти 100 тысяч кв метров дорог. Как с ними обстоят дела сейчас?

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области обновят более 80 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже сделано 20 % от плана. Больше всего проведено ямочного ремонта в Воложинском, Смолевичском, Дзержинском районах.

Активно идут работы и в Молодечно. Здесь заменили асфальт на площади около 12 тысяч квадратных метров. Основные работы ведутся на главных улицах. Специалисты меняют дорожное покрытие на Хмельницкого, Скорины, Великом Гостинце. Далее техника переедет на улицы Мира и Строителей.

Дмитрий Сарнавский, заместитель директора УП «Коммунальник»:

После зимнего периода в нашем городе и Молодечненском районе дороги пришли в негодность. Имелись критические дефекты покрытия. Также кроме ремонта дорог производится благоустройство улиц. В том числе устройство пешеходных дорожек. В данный момент производится устройство пешеходной дорожки по улице Железнодорожная с применением мелкоштучной плитки.