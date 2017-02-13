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В Минской области начался отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции

13 февраля 2017 14:43
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Новости Беларуси. Недетский подход. В Минской области проходит отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции, который состоится в марте.

Каждый район представят несколько молодых участников с наиболее интересными и необычными проектами, которые обязательно можно будет применить на практике.

Удивлять компетентное жюри будут не только старшеклассники, но и младшие школьники и даже воспитанники детских садов. Какой вклад в науку готовы сделать самые маленькие исследователи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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