В Минской области начался отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции

Новости Беларуси. Недетский подход. В Минской области проходит отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции, который состоится в марте.

Каждый район представят несколько молодых участников с наиболее интересными и необычными проектами, которые обязательно можно будет применить на практике.

Удивлять компетентное жюри будут не только старшеклассники, но и младшие школьники и даже воспитанники детских садов. Какой вклад в науку готовы сделать самые маленькие исследователи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.