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В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»

17 ноября 2023 14:59
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В Логойском районе готовятся к республиканской благотворительной акции для пожилых людей «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приятная традиция. Теплые встречи проходят в преддверии новогодних и рождественских праздников.

В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»-1

Так, в Плещеницком отделении дневного пребывания для пожилых и инвалидов уже сейчас кипит работа. Здесь люди с ограниченными возможностями с особым трепетом создают сувениры. А соцработники готовят концертную программу и творческие вечера. Молодежь района также включилась в работу. Уже стартовала эстафета тепла, во время которой волонтеры оказывают посильную бытовую помощь гражданам пожилого возраста и тоже готовят праздничные поздравления.

В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»-4

Марина Драгун, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:
Проведение республиканской благотворительной акции для пожилых людей «От всей души» запланировано на первую половину января. Главная задача акции – привлечь максимальное внимание и заботу к пожилым людям. Главное, чтобы это проходило вместе с привлечением подрастающего поколения. У нас на районе проживает более 7 тысяч пожилых людей. У нас одиноких пожилых людей более 300-т, и это та категория, которая требует наибольшего внимания. Поэтому мы планируем сделать такой мощный охват.

В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»-7

А еще в начале январе здесь планирует запустить новогодний экспресс. В мобильную группу войдут юристы, психологи, а также соцработники. Они не только окажут помощь, но и привезут подарки.

# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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