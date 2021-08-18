В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона готово к осенне-зимнему периоду. Всего нужно подключить около 9 000 домов. Из них 90 % уже прошли испытания.

Кроме того, специалистам необходимо подготовить около 1 000 теплоисточников. В Крупском районе на учете 30 котельных. Их готовность составляет 50 %. Завершена сезонная реконструкция теплосетей и устранены все проблемы на аварийных участках. Всего на подготовку к отопительному сезону в районе реализовано около 200 тысяч рублей.

Алексей Гайдук, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:

Сегодня в Крупках подготовка к отопительному сезону завершена, паспорта готовности получены. В районе еще продолжаются работы. Поменяли мы теплотрассу еще в этом году, согласно плану порядка 500 метров у нас заменено. А вообще всего по Крупскому району мы планомерно, не за один год, поменяли старые металлические трубы на современные ПИ-трубы. Порядка 92 % всех трасс.