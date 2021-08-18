Прямой эфир

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

18 августа 2021 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона готово к осенне-зимнему периоду. Всего нужно подключить около 9 000 домов. Из них 90 % уже прошли испытания.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону-1

Кроме того, специалистам необходимо подготовить около 1 000 теплоисточников. В Крупском районе на учете 30 котельных. Их готовность составляет 50 %. Завершена сезонная реконструкция теплосетей и устранены все проблемы на аварийных участках. Всего на подготовку к отопительному сезону в районе реализовано около 200 тысяч рублей.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону-4

Алексей Гайдук, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:
Сегодня в Крупках подготовка к отопительному сезону завершена, паспорта готовности получены. В районе еще продолжаются работы. Поменяли мы теплотрассу еще в этом году, согласно плану порядка 500 метров у нас заменено. А вообще всего по Крупскому району мы планомерно, не за один год, поменяли старые металлические трубы на современные ПИ-трубы. Порядка 92 % всех трасс.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону-7

Паспорта готовности все объекты должны получить до 1 октября. В первую очередь тепло проведут в больницы, школы и детские сады, далее – жилые дома и общежития.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Слуцке создали новый экологический проект. Посмотрите, как старую мебель превращают в предметы искусства
18 августа 2021 14:18

В Слуцке создали новый экологический проект. Посмотрите, как старую мебель превращают в предметы искусства

Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную
18 августа 2021 14:12

Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

«Они залипли, они пропали там». Как избавиться от компьютерной зависимости?
18 августа 2021 13:58

«Они залипли, они пропали там». Как избавиться от компьютерной зависимости?