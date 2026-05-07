В Минской области активно готовятся к уборочной кампании

Лето не за горами, и аграрии вовсю готовятся к уборочной. В Минской области уже скоро на поля выйдет около полутора тысяч единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства завершают последние приготовления комбайнов и сопутствующего оборудования.

Яркий пример ответственного подхода – хозяйство «АгроМАЗ» в Березинском районе. Здесь уже вовсю кипит работа: пять комбайнов приводят в порядок, а к ним в 2026 году добавилась еще одна новая машина. Специалисты скрупулезно выполняют все необходимые процедуры: проводят пуско-наладочные работы, плановое техническое обслуживание и заменяют комплектующие. Цель – добиться стопроцентной готовности к старту сезона.

Евгений Пилецкий, главный агроном СУП «АгроМАЗ»:

Площадь первого укоса у нас составляет 2000 гектаров, из которых 1500 – многолетние травы на пашне, 300 гектаров – однолетняя культура и 200 гектаров – озимые зерновые на корм зеленый. Имеются две широкозахватные косилки-плющилки с шириной захвата 9 метров, весь необходимый комплекс техники для отвозки зеленой массы в траншею и техника, которая будет занята на трамбовке сенажных траншей.

Старт уборочной кампании будет дан в оптимальный момент: когда многолетние травы достигнут нужной фазы для кошения.