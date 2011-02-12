В «Минской лыжне-2011» приняли участие как школьники, семьи и студенты, так и представители администраций районов

В этом году поучаствовать в забеге могли абсолютно все желающие. Участников и зрителей «Минской лыжни-2011» порадовали культурной программой, и, конечно же, призами и подарками.

И стар, и млад. От учащихся начальных классов до ветеранов лыжного спорта. Этим субботним утром были дисквалифицированы все ограничения: и по возрасту, и по профессии, и по уровню спортивной подготовки.

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

25 раз мы открываем этот праздник, эту лыжню. И видим, что это удается. Люди приходят с хорошим настроением. Это говорит о том, что мы – город спортивный, город, который готов участвовать в спортивных соревнованиях.

«Минская лыжня-2011» выстроила на старте как никогда большое количество многодетных семей. Дома не оставили даже самых младших. На лыжи встала и администрация районов столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шибеко, главный судья соревнований:

Многодетные семьи: на первом этапе мама бежит, на втором и третьем – детишки. На четвертом папа бежит. Все бегут по пять этапов.

Участница соревнований:

Жутко интересно, но сложно, так как я долгое время не стояла на лыжах.

У меня пятеро детей. Не потому, что спорт не любим, а оттого, что все время занята была.

Участник соревнований:

Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Нам это интересно. Лучше, чем сидеть дома.

Таким горячим стартам никакой мороз не страшен. Тем более что организация праздника не подкачала: созданы все условия как для лыжников, так и для их групп поддержки, и просто зрителей. Согревающий чай и пирожки – как раз то, что нужно после километровой дистанции.

Участница соревнования:

Мы пришли сюда с эмоциями, получить здоровья, удовольствие, силы. Показать, что мы еще молоды, красивы и на все способны.

Участник соревнований:

Нация должна быть здоровой. Здоровый дух в здоровом теле. И тогда всем будет хорошо.

Не обошлось и без культурной программы. Боевое настроение участникам забегов поднимали артисты эстрады и фольклорные коллективы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нынешняя «Минская лыжня» все же смогла побить рекорды предыдущих. Даже не по количеству желающих пробежаться на лыжах, а по спортивному азарту. И дело не в призах и подарках. А, пожалуй, в здоровом духе.