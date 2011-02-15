В минский суд поступили дела двух россиян, участвовавших в беспорядках 19 декабря

Материалы уголовного дела по обвинению двух россиян в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря поступило в Минский городской суд. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В это же самое время некоторые СМИ развернули информационную атаку на белорусское следствие.

В результате беспорядков 19 декабря в Минске было задержано 11 россиян. Почти все из них давно отпущены. Но в отношении двоих — Гапонова и Бреуса — завели уголовные дела. По данным следствия, на то есть достаточно веские основания. Вокруг этого разбирательства сейчас некоторые политики пытаются разыграть свои карты. Отсюда и шумиха в прессе.

«Газета.ru» цитирует главу российского МИДа Сергея Лаврова:

Двое российских граждан по-прежнему находятся под арестом — это неприемлемо.

Интернет-ресурс NAVINY.by:

Над россиянами готовится показательный процесс, хотя «фактическая сторона дела свидетельствует о надуманности предъявленных Бреусу и Гапонову обвинений».

Газета «Московский комсомолец»:

Скорее всего, повторно попали на нары они именно потому, что имеют российской гражданство.

Другими словами, некоторые СМИ утверждают, что дело Гапонова и Бреуса — чисто политическое. Обвинения, дескать, придуманы. При этом на факты явно криминального характера эти теоретики внимания обращать не хотят.

Александр Шарейко, заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь:

Гапонов и Бреус оказывали активное сопротивление органам власти. Их противоправные действия зафиксированы на видео.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Если смотреть статистику 2010 года, то граждане Беларуси на территории, к примеру, России совершили около 1500 уголовных преступлений, а также 35 тысяч административных правонарушений. Граждане России на территории Беларуси совершили более 50% всех уголовных преступлений из числа иностранных граждан. Эта цифра составляет больше тысячи уголовных преступлений.

То есть существует масса других россиян, против которых в Беларуси заведены уголовные дела. Почему их истории не интересуют федеральные СМИ — непонятно. Кстати, если восстановить хронологию заявлений о якобы ущемлении прав Гапонова и Бреуса, то получается странная картина. Сперва работающим в Минске российским дипломатам ситуация с этим разбирательством, похоже, не казалась чем-то экстраординарным. Встречи с задержанными проходили в рабочем режиме, никакой истерии не было.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Белорусская сторона сразу же уведомила посольство России о задержании российских граждан. При этом консульским сотрудникам российского посольства был предоставлен немедленный доступ к этим гражданам. При этом белорусская сторона не ограничивала ни количество встреч, ни их продолжительность. Таким образом, российские дипломаты имели все возможности наблюдать за соблюдением гражданских прав подследственных.

Очень быстро эту тему в разработку взяла и белорусская оппозиция. И вот уже дело о беспорядках раздувается до большой политики. Чтобы не ходить далеко, можно привести почти «зеркальный случай» с задержанием 11 декабря в Москве белоруса Игоря Березюка. Он был одним из погромщиков на Манежной площади. Составляющие дела практически идентичные: участие в погроме, задержание, следствие, суд. Но ведь Минск в этом случае не пытается разыграть политическую карту и надавить на следствие в деле освобождения Березюка. Тогда возникает вопрос — зачем прессовать белорусскую фемиду? Она как раз таки за то, чтобы разбирательство проходило в сугубо правовом поле, с учетом национальных законодательств.

Тем временем, дела Бреуса и Гапонова уже поступили в Минский городской суд.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска:

Уголовное дело по обвинению Бреуса и Гапонова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 см. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Прокуратурой Минска направлено в Минский городской суд для определения территориальной подсудности. Обвиняемым инкриминируется участие в массовых беспорядках.

Причины шума вокруг этого разбирательства в российских и оппозиционных белорусских СМИ могут указываться разные. И любая из них как раз таки политическая. Ведь одно дело — стараться поскорее освободить своих граждан, нарушивших закон другой страны, и совсем другое — пытаться надавить на правовой ход следствия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».