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В минский центр реабилитации пострадавших от торговли людей обращаются 50-70 человек ежегодно

27 апреля 2011 09:00
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В Беларуси число выявленных фактов торговли людьми за пять лет снизилось в 4 раза. А благодаря работе горячей линии домой возвращены свыше ста человек.

За время работы телефона экстренной помощи сюда поступило более 14 тысяч звонков. В основном обращаются женщины: их интересует информация о том, как не стать жертвой торговли людьми, и на что обратить внимание при  выезде за границу.

Наталья Жак, руководитель проекта международной технической помощи «Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь» Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь:
В Минске работает реабилитационный центр для потерпевших от торговли людьми. В течение года в центре обслуживаются от 50 до 70 человек.

# общество

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