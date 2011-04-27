В минский центр реабилитации пострадавших от торговли людей обращаются 50-70 человек ежегодно

В Беларуси число выявленных фактов торговли людьми за пять лет снизилось в 4 раза. А благодаря работе горячей линии домой возвращены свыше ста человек.

За время работы телефона экстренной помощи сюда поступило более 14 тысяч звонков. В основном обращаются женщины: их интересует информация о том, как не стать жертвой торговли людьми, и на что обратить внимание при выезде за границу.

Наталья Жак, руководитель проекта международной технической помощи «Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь» Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь:

В Минске работает реабилитационный центр для потерпевших от торговли людьми. В течение года в центре обслуживаются от 50 до 70 человек.