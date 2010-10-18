В минских Ждановичах закрыто самое популярное место несанкционированной торговли

В Ждановичах закрыто, наверное, одно из самых популярных мест несанкционированной торговли — переход под железной дорогой. Раньше тут можно было найти что угодно — от DVD-дисков до носков, а сейчас в этом месте постоянно находится патрульный.

Светлана Хадаркевич, начальник отдела оперативных контрольных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска:

Единый налог, например, за право торговать хлебобулочными изделиями и молоком не более пяти дней составляет 175 тысяч белорусских рублей. А торговля автомобилями обойдется в 1 миллион 145 тысяч за тот же период. Без этих отчислений горе-предприниматель будет отвечать перед органами правопорядка штрафом за неуплату налогов. Отсутствие же государственной регистрации, а она, кстати, необходима, если гражданин желает торговать более 60 дней в году, чревато штрафом до ста базовых величин с конфискацией товара независимо от того, в чьей собственности он находится, и дохода, полученного от его реализации, или без конфискации.

Узнать величину налогов можно, обратившись на налоговый пост, расположенный на территории рынка. Здесь можно и бесплатную консультацию получить, и необходимые налоги заплатить.

С начала года лишь в торговом центре «Ждановичи» официальное предупреждение об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации получили 172 человека и 23 незаконных торговца были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 7 миллионов 748 тысяч белорусских рублей, пишет «ВМ».