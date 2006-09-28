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В Минских школах и детских садах зимой будет тепло

28 сентября 2006 13:27
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Паспорта готовности уже получили все учреждения образования города. Тепловая реабилитация зданий площадью более 1800 тысяч квадратных метров выполнена за счет бюджетных средств.

В некоторых школах и детсадах взамен обычных оконных рам устанавливаются современные стеклопакеты. 

:В минских школах и детсадах холодов не боятся. Потому, что подготовились к ним хорошо. Вся необходимая аппаратура работает, двери и окна к 1 октября будут утеплены. А в  детском саду №333 малыши уж точно не замерзнут.  Взамен старых оконных блоков здесь только что установили стеклопакеты. Помимо этого дошкольного учреждения, такие есть еще в одном. А всего стеклопакеты появятся в 11 школах и детсадах - приоритет зданиям не моложе 30 лет.  <Они в эксплуатации очень удобны, поэтому утеплять такие окна не надо. И пользоваться удобно - в них только одна ручка>, - говорит  заведующая детским садом №333 Зоя Федоринчик.
В этом году на ремонты и закупку оборудования было выделено из бюджета более 54-х миллиардов рублей. Готовясь к отопительному сезону,  в столице отремонтировали  более 52-х тысяч квадратных метров кровель. 


В 37-й школе не понаслышке знают и о новых методах энергосбережения. Специальные светильники есть и в спортзале, и в классах. Они автоматически регулируют уровень освещенности. Лампы не мерцают, и это хорошо для зрения. Перерасход энергии - вообще  исключен. Вот почему за два года удалось сэкономить более 66-ти миллионов рублей.  В этом году такие светильники собираются установить в 22-х школах и детских садах.

# общество

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