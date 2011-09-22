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В минских дворах стремительно растет количество экопарковок

22 сентября 2011 18:58
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Площадки для автомобилей с привлечением средств горожан обустраиваются пластиковой или металлической решеткой.

Главное преимущество – сохранение корневой системы травяного покрытия.

Александр Данильчик, заместитель директора ЖРЭО Первомайского района по благоустройству и санитарному состоянию:
Если нам необходимо проводить какие-то ремонтные работы, решетка легко снимается, переносится, выполняются работы, а затем она укладывается назад. Не надо асфальт ломать, не нужны дополнительные затраты.

Сейчас на асфальте нанесена особая числовая разметка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Житель Минска:
Каждый владелец своей машины знает номер парковочного места и ставит машину точно в своем месте. Допустим, это № 10 или № 12.

# общество

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