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В минские парки и скверы на субботник вышли чиновники, артисты и обычные горожане, не смотря на холод

15 октября 2011 15:06
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В Парке Победы работало порядка 300 человек.

Генеральная уборка традиционно проходит осенью, чтобы подготовить столицу к зиме.  Оценить результаты всеобщих усилий руководство Минска намерено в конце октября - начале ноября во время объезда города. А пока каждый житель может присоединиться к большому трудовому марафону.

Группа «Верасы»:
Сегодня нам не очень повезло с погодой, даже снег был с утра. Но это не портит этот праздник, потому что принимать участие в этой акции для нас большая честь — делать свой города красивее, чище светлее — всегда приятно.  

Сергей Асташкин, главный специалист управления делами Мингорисполкома:
Мы здесь, чтобы поднять настроение в первую очередь себе и окружающим и посадить дерево. Пуская наш город будет краше. Со мной всегда приходят мои друзья, и мы всегда здесь принимаем активное участие.. Это традиция.  

Марина Михуто, студентка: Чувствуется, что сюда вкладывали многие поколения до нас. И прилагаешь к этому руку — это приятно в какой то степени. Ну и плюс работа помогает согреться, все таки холодно на улице.

# общество

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