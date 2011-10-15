В минские парки и скверы на субботник вышли чиновники, артисты и обычные горожане, не смотря на холод

В Парке Победы работало порядка 300 человек.

Генеральная уборка традиционно проходит осенью, чтобы подготовить столицу к зиме. Оценить результаты всеобщих усилий руководство Минска намерено в конце октября - начале ноября во время объезда города. А пока каждый житель может присоединиться к большому трудовому марафону.

Группа «Верасы»:

Сегодня нам не очень повезло с погодой, даже снег был с утра. Но это не портит этот праздник, потому что принимать участие в этой акции для нас большая честь — делать свой города красивее, чище светлее — всегда приятно.

Сергей Асташкин, главный специалист управления делами Мингорисполкома:

Мы здесь, чтобы поднять настроение в первую очередь себе и окружающим и посадить дерево. Пуская наш город будет краше. Со мной всегда приходят мои друзья, и мы всегда здесь принимаем активное участие.. Это традиция.

Марина Михуто, студентка: Чувствуется, что сюда вкладывали многие поколения до нас. И прилагаешь к этому руку — это приятно в какой то степени. Ну и плюс работа помогает согреться, все таки холодно на улице.