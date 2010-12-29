В Минские больницы уже поступают дети, пострадавшие от некачественных петард

В большинстве случаев это школьники от 10-14 лет. Некачественные петарды взрываются прямо у них в руках. У некоторых пациентов сильные ожоги глаз. Сотрудники милиции сейчас патрулируют рынки и торговые центры. Нелегальный товар конфисковывают каждый день и целыми машинами.

Сейчас сотрудники милиции работают в усиленном режиме. С утра и до позднего вечера патрулируют рынки и торговые центры. Ведь поставки пиротехники в нашу страну сократились, и нелегальные продавцы на прилавки достали прошлогодний товар. К примеру, уже задержали крупную партию петард – 12,5 тысяч, а 28 декабря – целую машину салютов и фейерверков.

Ночью на рынке он подрабатывал грузчиком, а днем – торговал петардами. С пиротехникой Николай попался впервые. Покупателем оказался оперативник. Во время контрольной закупки продавец сразу предложил весь ассортимент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это более тысячи петард и фейерверков. Все без лицензии.

Руслан Лавкет, заместитель командира 9-ой роты полка ППСМ ГУВД Мингорисполкома:

Они все понимают ответственность за действия, которые совершают. За незаконную реализацию той же не недоброкачественной продукции, которая осталась с прошлого года, и пришла в негодность. И при использовании те же несовершеннолетние, которые приобретают эту продукцию, наносят себе травмы.

В офтальмологическом отделении четвертой детской больницы сейчас «горячая» пора. Два школьника с повреждениями глаз от петард. Один поступил два дня назад, второго привезли вечером. Диагноз – ожог первой степени. У обоих пациентов пиротехника взорвалась прямо в руках. В таких случаях дети не редко слепнут. Но этим мальчикам повезло.

Оксана олейник, врач-офтальмолог глазного отделения 4-ой городскоц детской больницы Минска:

Больше половины детей выписываются без последствий, но часто такие травмы оставляют после себя последствия в виде стойкого снижения зрения и вплоть до проведения, в последующем, каких-то оперативных вмешательств.

В Европе продажа петард запрещена. В Беларуси табу год назад ввел Госпромнадзор. В черный список попали модели, поджигаемые от спичечных коробков. Исключение - фейерверки, салюты и хлопушки.

Товар проверенного качества можно купить только легально и только в специализированных магазинах. Сейчас спрос превышает предложение. Поэтому у милиции счет идет уже на десятки тысяч единиц «серой» пиротехники.

Артур Шахлай, начальник милиции общественной безопасности Центрального РУВД Минска:

Данный товар ввозится через границу, где нет таможни, это граница с Россией.

Продаются нелегально, в основном из автомашин. В автомашине она хранится, а один человек ходит среди граждан и просто предлагают приобрести пиротехнические изделия.

Сейчас незаконная реализация петард обойдется в 100 тысяч рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, решается вопрос и о повышении штрафа. Чтобы ответственность за последствия была справедливой.