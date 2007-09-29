В Минске завершился Национальный фестиваль архитектуры

"Оскар" белорусской архитектуры - мини-копия "Зодчего" - будет отныне присуждаться ежегодно.

Сегодня статуэтка была вручена впервые. В эти минуты в Национальном выставочном центре "Белэкспо" завершается награждение лучших архитекторов и лучших проектов. Напомню, конкурс проводился в рамках 7-го Фестиваля архитектуры, в котором приняли участие полторы тысячи представителей 12 стран мира.



Не каждый день твою дипломную работу оценивает вчерашний декан родного факультета, а сегодня - депутат нижней палаты белорусского парламента. Но Екатерина Ковалева относительно спокойна: её работа уже получила самую высокую оценку, вполне возможно именно этот проектор реконструкции чешской пивоварни, с легкой руки инвесторов, получит право на жизнь.

Полторы тысячи участников из 12 стран, 20 выставок, несколько смотр-конкурсов, по результатам выбран лучший архитектурный проект, а также определены наиболее талантливые молодые архитекторы. Один из претендентов на звание лучшего проекта - "Минск-сити". В регалиях Ярослав Линевич недостатка не испытывает, главный архитектор белорусской столицы сегодня с гордостью и волнением презентует свое детище.

В последний конкурсный день фестиваля организаторы преподносят сюрприз: "Оскар" белорусской архитектуры - мини-копия "Зодчего" - будет отныне присуждаться ежегодно за Личный вклад в развитие национальной архитектуры. Победителей в заранее запланированных номинациях жюри назвало после продолжительных дебатов: одним работы молодых архитекторов показались лишь удачным повторением уже сделанных работ, другие напротив назвали все проекты-участники достойными главной премии. Но все именитые члены жюри сошлись в одном: архитектура - один из немногих случаев, когда творческий порыв главенствует над властью и инвестициями.

