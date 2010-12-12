В Минске завершился фестиваль творчества молодежи

Лучших в своем деле искали на протяжении нескольких недель. Однако окончательное решение приняло не жюри, а зрители.

Пальму первенства между собой делили дизайнеры, парикмахеры и вокалисты. Все они представили социально-значимые проекты. Большинство авторов – студенты и учащиеся колледжей.

Во время фестиваля молодежь сделала и свой выбор – какую музыку слушать и какую одежду носить. Молодые люди заполнили специальные бюллетени и опустили их в ящик для голосования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Шибко, начальник отдела по делам молодежи администрации Первомайского района Минска:

Это все для того, чтобы молодежь в процессе голосования выбрала лучшую работу. Таким образом, делая свой выбор в пользу профессионализма, мы очень надеемся на то, что молодежь столицы сделает свой правильный выбор на предстоящих выборах Президента Республики Беларусь.