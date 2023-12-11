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В Минске завершаются региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара»

11 декабря 2023 09:09
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Региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара» завершаются. Финальный аккорд прозвучит сегодня в столице. На прослушивание собирает концертный зал «Верхний город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершаются региональные отборы к международным конкурсам «Славянского базара»-1

На суд жюри нужно представить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и композицию по выбору участника, которая ярко покажет его мастерство и артистические способности. Такие отборы начались в ноябре в Могилеве, затем потенциальные конкурсанты определялись от Минской области, Гомеля, Гродно, Витебска и Бреста. Соревнуются участники за право представлять страну на XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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