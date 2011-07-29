В Минске завершается смотр-конкурс на лучшее благоустройство объектов города

Комиссия в течение двух дней совершала объезд номинантов. Каждой цветочной композиции, дворовой территории и даже оформлению предзаводской площадки – свой балл. Минские архитекторы и ландшафтные дизайнеры удивили смелыми решениями и новыми тенденциями.

Алиса Журавлёва, специалист отдела городского хозяйства администрации Советского района:

Сейчас все больше используется вертикальное оформление при помощи термочаш. Это разработка Европы, но наши предприятия в порядке импортозамещения делают их. Это очень хороший вариант. Растения в них себя хорошо чувствуют, это эстетично и экологично.

Смотр-конкурс проводится в Минске ежегодно и включает около 10 номинаций. Предприятия-победители будут награждены дипломами и денежными премиями. Часть суммы направят на дальнейшее благоустройство объектов. По итогам конкурса будет назван лучший район столицы.

Результаты объявят в Ратуше накануне Дня города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Тумас, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Центрального района:

Город – это не каменные джунгли, как приняло считать. Минск в этом плане выгодно отличается. Он уютный, комфортный для проживания, для общения. Изюминка Минска – это, все-таки, строительство крупных общественных объектов с большой прилегающей территорией, которая хорошо обустроена в плане ландшафтной архитектуры.