В Минске зарегистрированы первые случаи холодовых травм

Морозы пришли в Беларусь. 29 ноября днем – до минус 10, ветер усилился. Снег, метель. На дорогах местами снежные заносы и гололедица.

ГАИ предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах. Водителям рекомендуют увеличивать дистанцию и отказаться от резких торможений и разгонов. К слову, число мелких ДТП на трассах возросло.

А в Бресте из-за снегопада – самый настоящий транспортный коллапс. В областном центре – многочисленные пробки. От графика отстает пассажирский транспорт. Задержки – около получаса

Синоптики говорят о дальнейшем понижении температуры. Этой ночью до минус 13. Днем на севере страны до 15 мороза, а холоднее всего будет в среду.

Тем временем, вся спецтехника готова для работы на дорогах республики в зимних условиях. Безопасность и комфорт обеспечат почти две тысячи снегоуборочных и других машин. Только в Минске для борьбы со снегом и гололедом задействуют около 700 единиц спецтехники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А при необходимости выйдут дополнительные погрузчики, автогрейдеры и самосвалы. Уже предстоящей ночью на улицах будет работать более 300 единиц снегоуборочной техники. Заготовлено и более 50 тысяч кубометров песчано-соляной смеси.

Иван Гуринович, генеральный директор УП «Горремавтодор»:

Мы на прошлой неделе провели такие мероприятия, как проверка всех дорожных служб к готовности к встрече зимних явлений. И хочу сказать, что сегодня все дорожные службы готовы к встрече зимы. Учитывая, что на сегодня обещали большой снег, мы даже уже наперед заказали на ночь с грузовых автопарков самосвальную технику с тем, чтобы уже ночью начать вывозить снег.