В Минске зарегистрированы один «Феррари», два «Роллс-ройса» и три «Майбаха»

Число автомобилей в Минске превысило полмиллиона. Впрочем, некоторые из зарегистрированных машин даже не выезжают на улицы города и давно превратились в автохлам во дворе. Самые популярные марки у минчан «Фольксваген» и «ВАЗ». Третье место делят между собой «Форд» и «Опель». Есть и редкие экземпляры. В столице всего один - «Феррари», двое минчан смогли позволить себе «роллс-ройс» и трое владеют не менее дорогими машинами марки «Майбах».