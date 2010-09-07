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В Минске зарегистрированы один «Феррари», два «Роллс-ройса» и три «Майбаха»

07 сентября 2010 07:48
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Число автомобилей в Минске превысило полмиллиона. Впрочем, некоторые из зарегистрированных машин даже не выезжают на улицы города и давно превратились в автохлам во дворе. Самые популярные марки у минчан «Фольксваген» и «ВАЗ». Третье место делят между собой «Форд» и «Опель». Есть и редкие экземпляры. В столице всего один - «Феррари», двое минчан смогли позволить себе «роллс-ройс» и трое владеют не менее дорогими машинами марки «Майбах».
# общество

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