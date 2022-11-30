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В Минске запланировано более 250 мероприятий к Рождеству и Новому году

30 ноября 2022 07:39
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Новости Беларуси. «Сказка в моменте» на площадке у Дворца спорта, «Бал новогодних желаний» в Верхнем городе и большая ярмарка в Раковском предместье. Власти Минска назвали главные локации празднования Нового года и Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске запланировано более 250 мероприятий к Рождеству и Новому году-1

Всего в столице запланировано более 250 мероприятий. Гирлянды на елках и иллюминацию в городе включат традиционно 15 декабря. Ну а раньше всех праздничное настроение начнут дарить Дед Мороз и Снегурочка в Раковском предместье. Ежедневно с 20 декабря по 8 января там для гостей будут устраивать интерактивные представления, а по вечерам запланированы выступления творческих коллективов Минска.

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# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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