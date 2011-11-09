В Минске заложили первый камень в основание современного гостинично-жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий»

Строительство 17-этажного здания на 120 номеров финиширует в канун чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Архитектурной «изюминкой» гостиницы станут витражная отделка и вентилируемые фасады. На просторных квадратных метрах предусмотрели бизнес-центр, конференц-зал, ресторан, парикмахерскую и автостоянки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пётр Фрадков, инвестор (Россия):

Реализация этого проекта будет осуществлена в кратчайшие сроки, для этого есть все ресурсы, в первую очередь, ресурс финансовый. У нас есть очень хороший ресурс профессиональный — на проекте задействованы одни из лучших специалистов в области строительства, проектных работ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Этот день символичен. Также он является подтверждением тому, что Минск активно готовится к чемпионату мира по хоккею и Минск будет готов, проведён чемпионат достойно, на самом высоком уровне.