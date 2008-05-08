В Минске заканчивает работу международный семинар по проблемам трудовой миграции

В нем участвовали специалисты из 19 стран мира, а также эксперты фонда ООН в области народонаселения и авторитетные ученые. Главная цель подобных мероприятий – обмен опытом, разработка рекомендаций для управления миграционными потоками и совместная борьба с нелегалами. К слову, в нашей стране созданы все необходимые условия для легального трудоустройства иностранцев. В прошлом году в Беларусь прибыло около 14 тысяч таких мигрантов.