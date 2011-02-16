В Минске задержана крупная партия контрабандных DVD

Как оказалось, продукцию к нам везли из России без документов, затем сбывали на белорусских рынках.

При задержании у киноманов оказалось около десяти тысяч дисков, а так же восемьдесят бобин с кинопленкой. Нелегальный товар оценили в 90 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оперативный сотрудник Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Изъятая контрактная продукция будет обращена в доход государства. А в отношении лиц, которые занимались незаконным ввозом этой продукции, будут применены административные санкции в виде наложения штрафа.