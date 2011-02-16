Прямой эфир

В Минске задержана крупная партия контрабандных DVD

16 февраля 2011 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как оказалось, продукцию к нам везли из России без документов, затем сбывали на белорусских рынках.

При задержании у киноманов оказалось около десяти тысяч дисков, а так же восемьдесят бобин с кинопленкой. Нелегальный товар оценили в 90 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оперативный сотрудник Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Изъятая контрактная продукция будет обращена в доход государства. А в отношении лиц, которые занимались незаконным ввозом этой продукции, будут применены административные санкции в виде наложения штрафа.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 февраля 2011 07:42

Около 100 миллиардов рублей поступило в бюджет по итогам прошлого года в ходе финансовых проверок

16 февраля 2011 07:34

На северо-востоке Беларуси столбик термометра опустился до -30, так холодно в феврале не было с 2006 года

15 февраля 2011 20:06

В минский суд поступили дела двух россиян, участвовавших в беспорядках 19 декабря